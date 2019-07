Rapina al supermercato Conad, giovanissimi arrestati dopo un inseguimento alla Zisa

Giovanissimi rapinatori in manette dopo il colpo in un supermercato alla Zisa. La polizia ha arrestato un quindicenne e un quattordicenne che lo scorso 20 luglio, intorno alle 19, hanno preso di mira il Conad di via Settembrini. A incastrarli la telefonata fatta da un uomo e la moglie che, vedendoli correre fuori dal supermercato, hanno subito capito cosa fosse appena accaduto.

“I due baby rapinatori con cappellini e coltellini - spiegano dalla Questura - erano riusciti a sottrarre dalle casse poco meno di 500 euro per poi fuggire a passo spedito lungo le vie della Zisa”. Tra la telefonata dei testimoni e il tempestivo intervento dei Falchi, i due ragazzini sono catturati al termine di una caccia all’uomo durante la quale avevano anche provato a liberarsi degli indumenti utilizzati per il colpo.

Nonostante il tentativo di eludere i controlli il quindicenne e il quattordicenne sono stati bloccati non lontano da via Perpignano. Gli agenti hanno rinvenuto nelle loro tasche l’intero bottino, trovando successivamente riscontri - grazie anche a numerose testimonianze - sul fatto che fossero proprio loro due i rapinatori entrati in azione al Conad di via Settembrini.

Gallery