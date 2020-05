Tenta di uscire dal market con 200 euro di superalcolici nascosti in un trolley: arrestata

Avrebbe mandato in “avanscoperta” un complice che avrebbe pagato alla cassa qualche prodotto. Poi è entrata lei ed ha provato a uscire dal supermercato con diverse bottiglie di superalcolici nascosti nel trolley della spesa. I carabinieri hanno arrestato ieri pomeriggio in via Marchese di Villabianca una 34enne per il reato di furto aggravato. La giovane donna era stata bloccata dal titolare del Sisa-Grandi magazzini Smal in attesa dell’arrivo delle pattuglie.

Secondo una prima ricostruzione la 34enne, che potrebbe aver agito con un complice, avrebbe riempito un carrello di prodotti tra i quali anche bottiglie di superalcolici per un valore di circa 200 euro. Poi li avrebbe trasferiti nel suo trolley, aggirandosi tra i corridoi e dirigendosi verso l’uscita. Poi si sarebbe accodata a un uomo in fila alla cassa, approfittando del suo turno per pagare per provare a passargli dietro con nonchalance.

Per sua sfortuna il titolare dell’attività commerciale aveva visto tutta la scena sui monitor, attendendola all’uscita per fermarla e controllare il contenuto del trolley. Di fronte a tutte quelle bottiglie di alcol l’imprenditore ha avuto conferma del fatto che stava per subire il furto. Già nelle scorse settimane qualcun altro era riuscito a mettere a segno un furto rubando tre bottiglie di whisky dal prezzo di circa 40 euro ciascuna.

