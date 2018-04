Furto a scuola, rubato nella notte un pc alla De Gasperi: arrestato un giovane

Approfittando del buio della notte si sarebbe intrufolato nella scuola Alcide De Gasperi, in piazza Giovanni Paolo II, per rubare un pc. I carabinieri hanno arrestato oggi il 23enne S.M. con l'accusa di tentato furto aggravato e ricettazione. Durante la perquisizione In casa, infatti, è stata trovata una bilancia pesa corrispondenza di proprietà dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo il furto i militari hanno avviato le indagini e per ricostruire l'accaduto. Un giovane aveva scassinato una porta, si era introdotto negli uffici scolastici e aveva rubato un pc. Sono così scattati gli accertamenti dei militari della stazione Resuttana Colli che hanno rinvenuto anche l'apparecchio elettronico rubato lo scorso 23 marzo dalla sede provinciale dell'Agenzia di via Toscana.

La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. Il 23enne, portato in Tribunale, è stato giudicato con il rito della direttissima a seguito del quale - dopo la convalida - è stato sottoposto alla misura cautelare delll'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.