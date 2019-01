Ladro di scooter a 14 anni: inseguito, si lancia dal ponte e attraversa a piedi viale Regione

Prova a rubare due scooter sotto sequestro in un parcheggio ma viene scoperto, fugge, salta giù da un ponte e zoppicante attraversa a piedi viale Regione, rischiando come gli agenti che gli stavano alle calcagna di essere travolto dalle auto. La polizia ha arrestato per furto un quattordicenne di Brancaccio che, dopo le cure del personale sanitario del 118, è stato portato al carcere minorile Malaspina.

Il giovane era riuscito a entrare nell’area privata di una ditta che gestisce un deposito giudiziario e aveva preso di mira due scooter. Uno dei guardiani lo aveva visto aggirarsi fra i mezzi custoditi e ha chiamato il 113 segnalandone la presenza e fornendo una sua descrizione. In pochi attimi sono arrivate alcune volanti di polizia che lo hanno osservato a debita distanza per non farsi notare.

Il ragazzino aveva già messo gli occhi su due scooter e li aveva nascosti dietro una cisterna, in attesa del momento migliore per portarli fuori. A quel punto gli agenti delle volanti e del commissariato Brancaccio sono entrati in azione, dando il via a un pericoloso inseguimento a piedi. "Il fuggitivo - aggiungono dalla Questura - prima si è lanciato da un piccolo ponticello finendo sulla tettoia di una struttura interna al parcheggio".

Poi, zoppicante, ha attraversato la circonvallazione cercando di evitare di essere investito, ma alla fine è stato bloccato e arrestato. Proseguono le indagini della polizia che dovrà cercare di chiarire se il furto degli scooter fosse stato commissionato, magari per potere utilizzare i pezzi di ricambio di quegli specifici modelli o per recuperare proprio quei mezzi per conto di qualcuno.