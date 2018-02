Rubano scooter in via La Lumia, ladri inseguiti e bloccati da un ghanese: un arresto

Ha notato due giovani che si aggiravano in zona con fare sospetto e tenendo d’occhio uno scooter parcheggiato. Poi sono entrati in azione per rubarlo e sono scappati, ma lui non ci ha pensato due volte e si è lanciato all’inseguimento riuscendo a bloccare uno dei ladri. Grazie alla collaborazione di un ghanese di 38 anni la polizia è riuscita ad arrestare ieri Benedetto Perrone, 26enne di Borgo Vecchio con precedenti di polizia.

E accaduto intorno alle 17. La fuga dei due malviventi a bordo di scooter, uno rubato e uno utilizzato per trainarlo, si è interrotta in mezzo al traffico: Perrone e il suo “amico”, cercando di farsi spazio, sono caduti a terra. Il complice è riuscito a scappare mentre il 26enne è stato fermato dal cittadino extracomunitario. Poi l'arrivo di una pattuglia della Squadra Mobile, intervenuta dopo le segnalazioni su via La Lumia, e l'arresto.