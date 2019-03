Si finge un cliente, poi spoglia un manichino e scappa con cinque giubotti: arrestato

Ha adocchiato alcuni giubbotti, si è messo a parlare con uno dei commessi e poi gli ha fatto credere di non essere più interessato all’acquisto. Mentre usciva però ne ha arraffati cinque che erano esposti su un manichino e se l’è data a gambe levate. La polizia ha arrestato ieri un 34enne della Zisa, V.E., accusato di un furto messo a segno in un negozio di abbigliamento di via Calvi poco dopo l'apertura pomeridiana.

A fermare il 34enne poco prima che entrasse nella sua auto sono stati gli agenti della "Nibbio" che passavano da quella strada, attirati dalle urla dei passanti che indicavano un uomo fuggito verso via Borrelli. “La pattuglia - spiegano dalla Questura - ha impiegato poco a invertire il senso di marcia e a raggiungere il fuggitivo che ignorava di essere seguito".

In pochi istanti il ladro è stato bloccato e la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che non ha perso occasione per mostrare la sua gratitudine agli agenti di polizia per l’efficacia dell’intervento. Il valore dei cinque giubbotti rubati si aggira intorno ai mille euro.

“Le pattuglie della polizia e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - concludono dalla Questura - perlustrano con continuità le principali arterie commerciali della città, con particolare riguardo alle fasi di apertura e chiusura degli esercizi, statisticamente quelle in cui si condensa il maggior numero di furti e rapine”.