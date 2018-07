Cercano di scassinare un box per rubare 15 mila euro di condizionatori, arrestati

Avevano preso di mira un carico di macchine per condizionatori custodito all’interno di un magazzino, ma l’arrivo della polizia - che li ha sorpresi con un flex tra le mani - ha mandato in fumo i loro piani. Arrestati con l’accusa di reato furto aggravato in concorso Giuseppe Santoro e Leonardo Enea, di 54 e 34 anni, sorpresi all’opera davanti a un box di via Mortillaro, in zona Oreto.

A lanciare l’allarme qualcuno che aveva notato i due uomini armeggiare davanti alla saracinesca. “Alla richiesta di cosa stessero facendo sul posto - spiegano dalla Questura - hanno addotto le più disparate e fantasiose giustificazioni e in quello stesso frangente è arrivato sul posto è arrivato il proprietario del magazzino che ha verificato con i poliziotti il tentativo di furto”.

Dentro al magazzino c’erano diverse macchine per condizionatori complete, del valore di 500 euro ciascuna, corredate da cavi in rame e tutta l’attrezzatura necessaria per la loro installazione. Merce per un valore complessivo di circa 15 mila euro. I poliziotti hanno poi constatato la presenza di un martello vicino all’ingresso e un lucchetto reciso. Dopo gli accertamenti di rito i due sono stati messi ai domiciliari in attesa del processo.