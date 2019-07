Furto di acqua e luce alla Tonnara, arrestato erede della nobile famiglia dei Florio

Arrestato per furto di energia elettrica e acqua il proprietario del complesso della Tonnara Florio. Alberto Paladino Florio, 55 anni, è finito ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, dopo quanto accertato ieri dai carabinieri e dai tecnici. “Se c’è qualcosa che non va è meglio dirlo subito, altrimenti - gli hanno detto i carabinieri - saremo costretti a scavare”. E così fu. Agli accertamenti ha assistito e fornito la propria collaborazione uno dei soci del noto ristorante gestito dal duo Galati-Taormina ai quali non è stata contestata alcuna ipotesi di reato.

Due squadre, coordinate dai militari, hanno acceso i motori di due piccoli escavatori e hanno rotto un tratto del marciapiede di via discesa della Tonnara, cercando gli allacci abusivi che avrebbero garantito acqua ed elettricità per il Circolo Nautico Vincenzo Florio, i Quattro Pizzi (l’edificio storico con quattro torrette angolari che sorge poco sopra il porticciolo) e l’abitazione privata dello stesso Alberto Paladino Florio.

Non è chiaro se i controlli siano maturati a seguito di segnalazioni o dopo il rilevamento di consumi anomali nella zona, ma ormai da mesi militari della stazione Falde e della compagnia di San Lorenzo hanno iniziato a passare al setaccio la zona proprio a caccia di chi consuma acqua ed elettricità a scrocco. Di circa 10 giorni fa gli arresti e le denunce al "palazzo di ferro" di via Brigata Aosta, dove 42 appartamenti su 72 sono risultati collegati abusivamente.