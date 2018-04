Ladro di chewing gum arrestato al supermercato, sorpreso con 22 pacchetti

Sorpreso a rubare 22 confezioni di chewing gum in un supermercato. I carabinieri hanno arrestato al Colle Verde, in via San Lorenzo, il 39enne palermitano Francesco Lipari con l’accusa di furto aggravato.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo il personale del supermercato che si è messo in contatto con un carabiniere della stazione di Resuttana Colli. Il militare, benché libero dal servizio, ha raggiunto il supermercato e atteso l’intervento dei colleghi.

Il 39enne è stato quindi fermato prima che abbandonasse il supermercato e trovato in possesso della refurtiva. Una volta arrestato, dopo il processo per direttissima e la convalida, Lipari è stato rimesso in libertà.