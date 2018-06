Colpo notturno in viale Regione, ruba la cassa del Burger King e scappa: arrestato

Prima prova a "ripulire" un distributore di carburante, poi colpisce al Burger King di viale Regione Siciliana e alla fine viene catturato fra due auto parcheggiate. La polizia ha arrestato ieri il 22enne pluripregiudicato palermitano Salvatore Mortillaro, accusato di furto aggravato e continuato e attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora a Palermo. Una volta fermato e portato negli uffici di polizia ha confessato le proprie responsabilità raccontando di aver preso di mira il fast food poichè non contento del bottino racimolato poco prima.

I due colpi del giovane risalgono alla notte fra martedì e mercoledì. Le volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenute alla Circonvallazione dopo alcune chiamate al numero d'emergenza 113. Era stata segnalata la presenza di ladri nei locali di un distributore di carburante. "Attraverso le immagini della videosorveglianza - spiegano dalla Questura - gli agenti hanno constatato che il ladro, dopo avere forzato un cancello assicurato da lucchetto, aveva sfondato la porta d’ingresso e ispezionato l’interno del locale". Poi la fuga.

Qualche minuto dopo un'altra volante è intervenuta nel fast food poco distante dove altri avevano segnalato un furto. "I poliziotti giunti sul posto - aggiungono dalla Questura - hanno notato in via Atenasio un individuo che, accorgendosi del loro arrivo e per eludere il controllo, ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta". Secondo quanto accertato dagli agenti il 22enne era entrato attraverso una finestra per poi puntare dritto verso il registratore di cassa che è stato rinvenuto non lontano dal punto in cui il giovane è stato fermato. Gli accertamenti eseguiti sulle immagini video hanno consentito di ricostruire le scorribande del giovane.