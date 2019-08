Sorpresi a rubare condizionatori e irrigatori da una serra indoor già sequestrata, arrestati

Quattro giovani in manette per aver cercato di rubare gli impianti di climatizzazione, illuminazione e irrigazione da una casa in contrada Tiberio in cui era stata realizzata una serra di marijuana con oltre mille piante. I carabinieri hanno arrestato a San Mauro Castelverde i palermitani Domenico Pasqua (27 anni), Vincenzo Giangrande (26), Giovanni Mortillaro (20) e Giuseppe Terranova (24) per il reato di furto in concorso.

A sorprenderli durante il furto sono stati i militari del Nucleo radiomobile della compagnia di Cefalù che avevano notato le luci dell’appartamento accese e alcuni movimenti sospetti. “I quattro stavano asportando i vari sistemi installati - spiegano dal Comando provinciale - e affidati al custode giudiziario dopo il sequestro”.

Per il ritrovamento della serra indoor lo scorso 28 giugno i militari avevano già arrestato un sessantenne e un trentenne, sequestrando inoltre una carabina, un silenziatore e del tritolo. Dopo l’arresto e il giudizio per direttissima il giudice ha convalidato il provvedimento e sottoposto i quattro giovani alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.