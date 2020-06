Raid nelle portinerie, arrestato un giovane: "32 furti solo a gennaio"

Non disegnava nulla: lettere, pacchi postali, bici, zaini e pure gli spiccioli lasciati nei cassetti del bancone del portiere. Solo nel mese di gennaio si sarebbe reso responsabile di 32 episodi di furto messi a segno negli androni di complessi residenziali o in quelli di alcune palazzine del centro. Lunedì scorso però gli agenti del commissariato Libertà hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Palermo, nei confronti di V.T., 24enne che vanta una "notevole carriera criminale - ricostruisce la polizia - annoverando innumerevoli precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio".

"Già dai primi giorni del 2020 - aggiungono dalla Questura - attraverso un’analisi ragionata dei dati provenienti dall’osservazione delle dinamiche criminali del territorio e dalle denunce formalizzate dalla cittadinanza, si aveva avuto modo di constatare che vi era in atto una vera e propria escalation di furti connotati dal medesimo modus operandi: un soggetto di giovane età, attraverso stratagemmi di varia tipologia, si introduceva all’interno di androni condominiali, frugava nelle cassette della posta, nelle portinerie o semplicemente si aggirava per le scale dei palazzi e razziava qualunque cosa potesse avere un qualche valore".

Le indagini coordinate dalla Procura di Palermo avrebbero consentito di attribuire al giovane, come svelato dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, i 32 episodi registrati a gennaio. L’analisi delle immagini ha permesso di dare un nome e un volto al ladro, identificato dagli investigatori in quanto loro vecchia conoscenza per altri furti avvenuti agli anni (o mesi) passati e riconducibili al 24enne residente nella zona del Villaggio Santa Rosalia. Anche a marzo scorso il giovane è stato arrestato dopo essere stato pizzicato in strada, dopo un furto, nonostante fosse ai domiciliari.