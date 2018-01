Nascondeva fucile e proiettili in una stalla, un arresto a Godrano

Nascondeva in un casolare trasformato in stalla un fucile con matricola abrasa e il colpo in canna. I carabinieri hanno arrestato a Godrano il 46enne G.C. per il rato di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Nel corso della perquisizione sono state trovate e sequestrate ventidue cartucce calibro 12 e venti cartucce calibro 38. Dopo l’arresto l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida così come disposto dalla Procura di Termini Imerese.