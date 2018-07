Guida sanguinante fino all'ospedale, fermati 2 fratelli: "Sono stati loro ad accoltellarlo"

Dopo gli accertamenti e le indagini sono stati portati in carcere, in attesa di essere ascoltati dal giudice per l’interrogatorio. I carabinieri hanno fermato due fratelli di 41 e 29 anni, S.T. e G.T., con l’accusa di tentato omicidio. Sarebbero stati loro a ferire con un coltello il 36enne A.R. di Villagrazia che una decina di giorni fa, nonostante i tagli riportati all’altezza del collo e dell'addome, è riuscito a guidare sanguinante fino al pronto soccorso del Buccheri La Ferla.

Subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso sono state avviate le indagini del Nucleo operativo della compagnia di piazza Verdi. L’uomo ha lasciato la sua Fiat Panda in via Messina Marine, dirigendosi verso il triage e affidandosi ai medici prima di perdere i sensi. Mentre lui veniva sottoposto a un delicato intervento chirurgico, con il rischio che potesse perdere la vita, gli agenti della Scientifica avevano già iniziato ad analizzare la sua auto.

Da quel momento gli investigatori hanno lavorato per rintracciare l’aggressore del 36enne, nel frattempo stabilizzato grazie a un’operazione salvavita. Al termine di questa prima fase investigativa, spiegano dal Comando provinciale, il Nucleo operativo dei carabinieri ha eseguito ieri un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura nei confronti dei due fratelli palermitani, portati al Pagliarelli per interrogatorio di garanzia.

Entrambi dovranno rispondere dei reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi poichè accusati di aver colpito la vittima con diverse coltellate, alcune delle quali potenzialmente mortali. Da chiarire ancora cosa abbia scatenato la lite, secondo gli investigatori riconducibile a vecchi rancori tra le due parti.