Si spaccia per finanziere e prova a entrare in tribunale con una pistola: arrestato

Ha provato a entrare in tribunale spacciandosi per un finanziere con tanto di tesserino falso e una pistola Beretta, con la matricola abrasa, carica. Ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri che vigilano all'ingresso. L'episodio - come riporta Live Sicilia - è successo nei giorni scorsi e l'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è finito in carcere.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un pregiudicato con piccoli precedenti, forse coinvolto in una causa civile. Indagini in corso. L'uomo al momento non sta collaborando: non parla con gli investigatori.