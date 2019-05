"Vuoi la tua chitarra? Dammi 300 euro", ma all’incontro sbucano i carabinieri: arrestato

Arrestato dopo aver chiesto un “riscatto” di 300 euro per restituire una chitarra rubata. Con l’accusa di estorsione i carabinieri hanno arrestato a Partinico, in flagranza di reato, il 22enne Francesco Lo Monaco. Insieme a lui denunciato in stato di libertà M.L.C., di 18 anni.

Il furto dello strumento musicale, come denunciato ai carabinieri dal suo proprietario, risale al 30 aprile scorso. “I militari - si legge in una nota del Comando provinciale - hanno documento come Lo Monaco avesse contattato un residente di Trapetto chiedendogli quella somma per restituire la chitarra”.

All’incontro pattuito fra i due però si sono presentati anche i carabinieri, che non hanno perso di vista lo scambio. Quindi il blitz. A seguito della perquisizione domiciliare in casa di Lo Monaco, aggiungono dal Comando, sono stati trovati 100 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina. Per il 22enne si sono aperte le porte del carcere in attesa dell’udienza di convalida.