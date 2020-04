Spaccio di hashish alla Zisa, carabinieri appostati arrestano quarantenne

Erano appostati per osservare l’arrivo dei clienti e la vendita di sostanza stupefacente, aspettando il momento migliore per entrare in azione. I carabinieri della stazione Olivuzza hanno arrestato alla Zisa il quarantenne D.M. per il reato di detenzione ai fini di spaccio. La droga sequestrata è stata trasmessa in laboratorio per le analisi di rito.

"I militari, dopo un’attenta osservazione, sono intervenuti per fermare l’attività di spaccio rinvenendo - spiegano dal Comando provinciale - 37 dosi di hashish e 30 euro di provento illecito". L’uomo è stato inoltre sanzionato per la violazione delle norme di contenimento per il Covid-19 e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida in videoconferenza.