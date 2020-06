Zen, trovate tre piante di marijuana: denunciato 34enne

Tre piante di marijuana alte 50 centimetri ciascuna e fertilizzante trovati in un appartamento allo Zen. I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno denunciato per il reato di produzione di sostanza stupefacente un 34enne, S.R., fratello del 28enne arrestato per il tentato omicidio di Passo di Rigano. Il ritrovamento è stato fatto dai militari durante le indagini avviate per chiarire cosa si celasse dietro le tre coltellate inferte lo scorso 12 gennaio a un 23enne, ricoverato a Villa Sofia con un polmone lesionato. Secondo una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata per futili motivi.

