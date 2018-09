Sulla bici elettrica con 50 grammi di hashish, un arresto allo Zen

Si aggirava per i padiglioni dello Zen con una bici elettrica nel cui vano portaoggetti c’erano 50 grammi di hashish. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il 32enne Claudio Garufo con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Dopo un lungo appostamento, durante il quale il pusher è stato visto mentre cedeva dosi ai clienti, i militari hanno provato a fermarlo. "In un primo momento - spiegano dal Comando provinciale - è riuscito a scappare lasciando però la bicicletta elettrica all’interno della quale sono state rinvenute 23 dosi di hashish".

Sono bastati pochi minuti ai carabinieri per rintracciare Garufo, trovato in possesso delle chiavi della bicicletta elettrica. Dopo una notte ai domiciliari l’uomo è stato portato al tribunale per il giudizio per direttissima e dopo la convalida dell’arresto il 32enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione della polizia giudiziaria.

Nel corso di un altro servizio antidroga a Borgo Nuovo i carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno fermato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 22enne Simone Composto. "Insospettiti dai movimenti del giovane - aggiungono dal Comando - e dopo averlo visto più volte avvicinarsi alla macchina e chinarsi, i carabinieri sono intervenuti trovando due dosi di cocaina e alcuni frammenti di hashish pronti per la vendita".

A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione in cui sono stati trovati, nel mobile dell’ingresso, un panetto e mezzo di hashish e circa 4 grammi di cocaina ancora da suddividere per la vendita. Al termine dell’udienza il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane la detenzione agli arresti domiciliari in attesa del processo.