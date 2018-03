Pusher sorpresi a spacciare alle spalle della chiesa, due arresti allo Zen 2

Viavai sospetto dietro la chiesa allo Zen 2, fermati due giovani pusher che nascondevano la droga in un vaso. I carabinieri hanno arrestato in via Senocrate di Agrigento un 22enne e un 21enne, Semire Ben Dhaou e Alessio Arnone, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione di San Filippo Neri stavano effettuando un servizio di controllo nel quartiere quando hanno notato due giovani che si aggiravano in strada con fare guardingo. Qualche minuto dopo hanno iniziato ad avvicinarsi altri ragazzi. Ricevuti i soldi - spiegano dal Comando provinciale - Arnone e Ben Dhaou si sono allontanati per prendere la droga in un vaso posizionato in strada.

"Beccati" in flagranza di reato i due sono stati quindi fermati e identificati. La perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare ai due 23 grammi di hashish divisi in undici “dosi”, una bustina di marijuana e 45 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Arnone e Ben Dhaou sono stati processati per direttissima e a seguito della convalida dell’arresto sono stati sottoposti all’obbligo di firma.