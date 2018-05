"Sesso in cambio di hashish", i racconti dell'orrore dei ragazzini: arrestato 51enne

Finisce in carcere con la pesante accusa di aver ceduto sostanze stupefacenti a dei ragazzini con i quali poi avrebbe avuto dei rapporti sessuali. Si è chiuso nel silenzio il 51enne G.F. nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice che ha accolto la richiesta avanzata dal pm della procura di Termini Imerese Vittorio Coppola. Ad accorgersi di quanto stava accadendo a Castelbuono un maresciallo dei carabinieri grazie a una soffiata, poi confermata da appostamenti e indagini.

I fatti si sarebbero svolti dal luglio del 2016. Secondo quanto dichiarato dai ragazzini - tutti di età compresa fra i 12 e i 14 anni - l’uomo li avrebbe ammaliati promettendo loro di fumare insieme (e gratuitamente) qualche spinello. Per alcuni di loro sarebbe stata quasi un’abitudine per la quale non era necessario neanche avvisare o bussare. Tanto che per entrare nell’abitazione utilizzavano una chiave nascosta dal 51enne vicino al portone d’ingresso. A conferma dei sospetti i carabinieri hanno fermato e ascoltato, in una sola settimana, sette minorenni del posto e del vicino paese di Collesano.

Un dodicenne ha riferito di essere stato convinto a seguire l'uomo nella sua abitazione. Una volta dentro, prima avrebbero fumato insieme hashish e poi avrebbero avuto dei rapporti sessuali completi. Altri tre coetanei avrebbero confrmato invece di avere fumato, ma non hanno parlato di rapporti sessuali. Non è chiaro se raccontino il vero, oppure stiano nascondendo qualcosa per paura o vergogna.

Al termine delle indagini è quindi scattato l’arresto per le accuse di spaccio, violenza sessuale e prostituzione minorile.