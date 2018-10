In viale Regione con la cocaina negli slip: arrestato ragazzo di 21 anni

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la polizia ha arrestato un ragazzo di 21 anni (B. A. le sue iniziali) della zona dei Danisinni. In azione gli agenti della Squadra Mobile che hanno intercettato il giovane in strada, in viale Regione Siciliana (all’altezza di via Monte Bianco, in zona Cardillo) nell’ambito di un servizio volto alla prevenzione di reati di spaccio.

"Ad insospettire i poliziotti della sezione Antidroga - dicono dalla questura - è stata l'andatura incerta tenuta dal giovane in sella al suo scooter. Il 21enne è stato fermato e sottoposto a una perquisizione. Addosso aveva circa 450 euro e tre buste contenenti cocaina, nascoste nelle parti intime. Questa sorprendente scoperta ha consigliato agli agenti di 'allargare' la perquisizione nell'abitazione del ragazzo: in un cassetto della sua stanza, sono state, così rinvenute altre 21 dosi di cocaina".

Le 24 dosi di cocaina, per un peso di poco inferiore ai 10 grammi e i soldi sono stati sequestrati. "Gli esami di laboratorio - concludono dalla questura - hanno accertato come la droga sequestrata fosse cocaina. Indagini sono in corso per stabilire se la quantità di stupefacente trovata fosse collegata a un più ampio giro di spaccio".