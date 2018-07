In giro con lo scooter e un sacco rosso pieno di hashish, arrestato

Non si era probabilmente posto il problema che quel sacco rosso, poggiato sulla pedana del suo scooter, potessere attirare su di lui l'attenzione. E neanche il fatto che al suo interno ci fossero 2 chili di hashish gli avrebbe consigliato di adottare maggiori cautele. Dopo un appostamento la polizia ha colto in flagranza e arrestato per il reato di detenzione di stupefacente il 49enne Gaetano Rizzo, fermato nei pressi di via Tricomi.

I poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno incrociato l’uomo a bordo di uno scooter non lontano dall’ospedale Cervello. "Dopo aver visto il voluminoso sacco rosso - spiegano dalla Questura - gli agenti hanno ritenuto di doverlo seguire con discrezione". Quindi hanno continuato a seguirlo, notando una sua breve sosta in uno spiazzo della zona.

A quel punto gli agenti sono entrati in azione sottoponendo l’uomo a una perquisizione personale e veicolare. "All’interno del sacco - concludono dalla Questura - c’erano numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo di 2 chili". Scooter e stupefacente sono stati sequestrati, mentre Rizzo è finito in manette. Indagini in corso per scoprire a chi fosse destinato l’hashish.