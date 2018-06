Hashish in tasca e marijuana in auto, 38enne arrestato dopo un inseguimento

Sorpreso con oltre 50 grammi di hashish davanti a un centro scommesse in zona Oreto. La polizia ha arrestato in via Paolo Emiliano Giudici un pregiudicato di 38 anni, N.P., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 70 grammi e oltre 250 euro.

Nel corso di un servizio di controllo antidroga effettuato negli scorsi giorni una volante dell’Upgsp ha notato un uomo sospetto davanti a un centro Betaland all’angolo con via Luigi Manfredi. Non appena ha visto gli agenti in divisa è scappato a piedi, ma la sua fuga è durata poco e dopo un inseguimento a piedi i poliziotti lo hanno catturato.

Al termine della perquisizione gli sono state trovate addosso 20 "dosi" di hashish e i contanti, tutti in banconote di piccolo taglio. I controlli sono stati estesi anche alla sua auto, una Fiat Punto parcheggiata non distante da lì: all’interno c’erano altre 10 dosi di marijuana per un totale di circa 20 grammi.

Il 38enne, pregiudicato per reati legati al mondo dello spaccio di stupefacenti, è stato quindi condotto in Questura per gli accertamenti di rito e due giorni dopo è stato sottoposto al giudizio per direttissima. Al termine dell’udienza il giudice ha convalidato il suo arresto.