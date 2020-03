Pusher e clienti se ne infischiano del virus, un arresto e tre denunce alla Noce

Avevano creato un piccolo assembramento all’angolo della strada, in zona Noce, con marijuana e contanti in tasca dopo lo scambio appena effettuato. Di certo senza rispettare il metro di distanza interpersonale. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione Olivuzza hanno arrestato in via Mariano Bonincontro un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 180 euro e qualche grammo di “maria”.

Dopo gli accertamenti eseguiti dai militari sia lui che i due acquirenti sono stati denunciati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poiché trovati in giro, in piena emergenza Coronavirus, senza una ragione. Pare che uno dei due clienti poi segnalati quali assuntori in Prefettura, avesse comunque portato con sé un modulo di autocertificazione ancora da compilare.