Vede la polizia e nasconde la cocaina sotto un vaso per strada, arrestato

Non appena si è reso conto che gli uomini in divisa si stavano avvicinando a lui ha provato a nascondere la cocaina che aveva addosso in un vaso per strada. La polizia ha arrestato ieri sera in via Ignazio Scimonelli, nella zona di via Dante, il ventenne Giacchino Di Pasquale. Per lui l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti delle volanti stavano effettuando un passaggio in quella stradina quando hanno visto due uomini parlare animatamente. Una circostanza che li ha insospettiti e convinti che fosse necessario sottoporli a un controllo. "Gli agenti - spiegano dalla Questura - hanno notato poco distante un terzo individuo che ha cercato di nascondersi dietro un furgone con lo scopo di eludere qualsiasi accertamento".

A quel punto gli agenti si sono avvicinati a lui con una mossa fulminea notando il suo tentativo di nascondere qualcosa in un vaso. "Il gesto non è passato inosservato ai poliziotti - aggiungono dalla Questura - che lo hanno bloccato per poi recuperare l’involucro di cui si era disfatto". Al suo interno sono state rinvenute sette dosi di cocaina.