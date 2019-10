Vende hashish a due ragazzini davanti scuola, un arresto alla Noce

Sorpreso a spacciare hashish a due minorenni proprio davanti a una scuola elementare della Noce. La polizia ha arrestato negli scorsi giorni il diciannovenne S.P. con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento della perquisizione personale aveva addosso dieci “dosi” già confezionate e 35 euro. Tra i contanti anche una banconota falsa da 10 euro.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico stavano passando in via Crociferi quando hanno notato uno scambio sospetto tra il diciannovenne e due ragazzini. Alla vista della volante il giovane ha provato a scappare ma è stato prontamente raggiunto e bloccato. I poliziotti hanno sequestrato la sostanza stupefacente mentre lui è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

La mattina successiva l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane, con vari precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nell’abitazione da lui indicata. Sino alla data del processo dovrà restare a casa tutti i giorni, dalle 19 alle 7.

Alle 11.30 di domani (martedì 22 ottobre) si terrà un incontro in Prefettura, nella sede di via Cavour, per parlare delle nuove droghe e del pericolo che rappresentano per i giovani. I dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori del capoluogo incontreranno, alla presenza del prefetto Antonella De Miro, la professoressa Francesca Di Gaudio, direttore del Centro regionale di riferimento per la farmacotossicologia del Policlinico di Palermo.