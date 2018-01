Cronaca Montepellegrino / Via Brigata Aosta

Spaccio di cocaina sotto al “palazzo di ferro”, arrestato un ventenne

Le manette sono scattate ai polsi di un ventenne sorpreso in via Brigata Aosta con sei "dosi" di stupefacente. Per entrare in azione ai carabinieri è bastato appostarsi per notare la cessione della cocaina a due clienti