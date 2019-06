Spaccia a Ballarò e nasconde in casa un chilo di hashish: incastrato dai cani Mike e Charly

E' finito in arresto perchè sorpreso a spacciare in via Albergheria, a Ballarò. A cogliere sul fatto ieri sera un palermitano 45enne - C.A. le sue iniziali - i carabinieri del Nucleo radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio. A casa dell'uomo è scattata la perquisizione.

Grazie all’infallibile fiuto dei cani Mike e Charly - del Nucleo cinofili di Palermo - i militari hanno trovato in camera da letto circa un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti: era sopra l’armadio, dentro a una busta di plastica

La droga è stata sequestrata e sarà inviata ai carabinieri del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo. L’uomo è finito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.