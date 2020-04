Droga nascosta sotto un’auto e agganciata con una calamita, un arresto allo Sperone

I militari appostati lo avevano notato aggirarsi con fare sospetto. All’arrivo del primo cliente lo hanno visto mentre si calava per allungare il braccio e afferrare un contenitore in plastica agganciato con una calamita al vano motore di un'auto parcheggiata. Dentro c’erano 34 dosi di crack e cocaina pronte per la vendita.

I carabinieri di Acqua dei corsari hanno arrestato in passaggio De Felice Giuffrida, allo Sperone, il trentenne I.T. con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il primo controllo l’uomo è stato trovato in possesso solamente un cellulare, ma le successive perquisizioni hanno consentito di recupera la droga.

Sotto sono sequestro sono finiti sia il dispositivo elettronico sia la sostanza stupefacente, portata successivamente al laboratorio del Lass per le verifiche qualitative e quantitative. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto in videoconferenza e disposto per il trentenne la misura cautelare degli arresti domiciliari.