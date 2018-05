Belmonte Mezzagno, con 200 grammi di hashish al ristorante: arrestato

Era in un ristorante, a Belmonte Mezzagno, ed aveva con sè due panetti di hashish. Per questo M.F., 57enne palermitano, quando ieri ha visto entrare i carabinieri ha cercato di scappare. E' finito in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno inseguito e bloccato. Il cinquantasettenne durante la fuga ha gettato i 200 grammi di droga. Ma i carabinieri hanno trovato anche quelli. L'uomo è stato trasferito nel carcere Cavallacci di Termini Imerese a disposizione del giudice.