Vucciria, droga e proiettili nascosti in una palazzina abbandonata: un arresto

Droga e proiettili nascosti in una palazzina abbandonata vicino al mercato della Vucciria. I carabinieri della stazione di piazza Marina hanno arrestato ieri notte un 41enne, A.D., con l’accusa di detenzione i fini di spaccio sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. Sotto sequestro quasi un chilo tra hashish, marijuana e anche alcune cartucce calibro 9x21.

Durante un controllo "i militari - spiegano dal Comando provinciale - hanno notato un uomo intrufolarsi all’interno di una palazzina e insospettiti lo hanno raggiunto trovandolo in possesso di 200 grammi di hashish suddiviso in due panetti". Fondamentale poi il supporto delle unità cinofile Ron e Mike, due pastori tedeschi di 6 e 5 anni.

"Sono stati trovati - aggiungono - 350 grammi di marijuana parte dei quali già ripartiti in dosi, 55 grammi di hashish suddivisi e pronti per essere venduti, altri due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e alcune cartucce calibro 9x21".

L’uomo di 41anni è stato quindi arrestato e portato al carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. Sullo stupefacente saranno eseguite le analisi di rito da parte degli specialisti del Lass del Comando provinciale.