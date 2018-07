Scovata maxi piantagione di marijuana a Cinisi, fermato un 41enne

Scoperta maxi piantagione di marijuana a Cinisi. I carabinieri hanno fermato un 41enne incensurato di Terrasini, considerato il responsabile della serra realizzata tra un terreno in contrada Cipollazzo e l'annessa casa di campagna. Oltre alle 300 piante di cannabis rinvenute, i carabinieri della compagnia di Carini e della stazione di Cinisi hanno sequestrato anche il materiale e l'apparecchiatura utilizzati per la coltivazione, come impianti di irrigazione e fertilizzanti. Dopo il blitz l'uomo è stato accompagnato in caserma prima di essere sottoposto al giudizio per direttissima e in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.