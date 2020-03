Pensionato ma con il vizietto dello spaccio: arrestato dai carabinieri a Monreale

Ogni mese riceveva puntuale l’assegno della sua pensione ma per arrotondare avrebbe messo un giro di spaccio. I carabinieri di Monreale hanno arrestato un 64enne, E.G., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

I militari sono intervenuti nell’abitazione del pensionato con l’ausilio del Nucleo cinofili. “A seguito della perquisizione personale e domiciliare - spiegano dal Comando provinciale - sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e banconote di piccolo taglio”. Il materiale sequestrato è stato inviato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative.