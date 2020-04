Partinico, butta marijuana e bilancino mentre scappa dalla polizia: arrestato ventenne

Durante la fuga a piedi ha provato a buttare lo stupefacente e un bilancino di precisione ma poco dopo i poliziotti lo hanno acciuffato recuperando 10 grammi di marijuana. A finire in manette a Partinico è stato un ventenne, L.M., sanzionato anche per aver violato le restrizioni imposte per contenere l’epidemia del Coronavirus.

La pattuglia stava passando in piazza Poetessa Bonura quando ha visto il giovane, "noto per pregressi episodi - spiegano dalla Questura - connessi allo spaccio di stupefacenti". Gli agenti si sono posizionati a debita distanza e hanno visto il ragazzo confabulare con un altro soggetto che si era avvicinato a lui a bordo di una bici. Alla vista della volante il ventenne ha iniziato a correre tentando di fare perdere le proprie tracce tra le strade del centro abitato. L'onseguimento si è però concluso poche centinaia di metri dopo, in via Garofalo, dove il sospettato è stato bloccato e identificato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Agli agenti - aggiungono dalla Questura - non è sfuggito il suo tentativo di disfarsi di un piccolo involucro e di un oggetto un po’ più grande". Il primo "conteneva 10 grammi di marijuana mentre l’altro oggetto è risultato un bilancino di precisione con il display ancora acceso. Addosso al giovane è state rinvenute inoltre la somma di 50 euro in banconote di piccolo taglio, plausibile provento dell’attività di spaccio e pertanto posta sotto sequestro, nonché la custodia del bilancino di cui si era disfatto durante la fuga". Alla luce degli elementi raccolti i poliziotti hanno arrestato L.M. e lo hanno portato a casa in attesa del giudizio per direttissima.