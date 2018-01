"Spacciavano cocaina": due arresti nel "palazzo di ferro" di via Brigata Aosta

Sotto torchio il "palazzo di ferro", in manette due pusher. Dopo la sparatoria nata da una "storia di corna" di una settimana fa i carabinieri hanno arrestato in via Brigata Aosta il 33enne Massimiliano Gebbia e il 23enne Alessio Settecase, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato i movimenti dei due arrestati e uno strano viavai di potenziali clienti, decidendo quindi di entrare in azione. Gebbia e Settecase - spiegano i carabineri - sono stati trovati in possesso di alcune "dosi" di cocaina pronte per essere vendute. In sede di direttissima l’arresto è stato convalidato.