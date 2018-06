"Mio figlio si droga, ha sfasciato tutto di nuovo": padre chiama il 113 e lo fa arrestare

Chiedeva soldi ai genitori per comprare la droga e un eventuale rifiuto si trasformava nel preludio di violente liti, con tavoli rovesciati, vetri infranti e mobili ribaltati. La polizia ha arrestato due giorni fa all’Addaura un 27enne con le accuse di estorsione, maltrattamenti in famiglia e minacce. Il giovane è stato rintracciato dopo essere fuggito da casa calandosi da una finestra.

A mettere la parola fine sulla storia è stato proprio il padre che, stanco dopo l’ennesimo episodio di violenza domestiche, ha chiamato il 113. "L’uomo - spiegano dalla Questura - ha riferito ai poliziotti di non essere più in grado di sopportare le richieste di denaro del figlio tossicodipendente, motivate dalla necessità di acquistare stupefacenti e indirizzate in modo sempre più continuo e pressante".

Una volta arrivati sul posto i poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno potuto vedere con i loro occhi lo scenario di devastazione lasciato dal 27enne dopo una lite come tante altre. Dopo aver ascoltato il padre del giovane gli agenti hanno avviato le ricerche, battendo palmo a palmo le vie vicine e rintracciandolo poco dopo mentre vagava a torso nudo.

Dopo l’arresto il ragazzo è stato portato in commissariato dove i genitori alla fine hanno denunciato le numerose aggressioni subite. "Anche dentro il Commissariato - concludono dalla Questura - l’aggressore, incrociando la madre, non ha esitato a rivolgerle frasi minacciose, promettendo ad entrambi i genitori una vendetta conclusiva". Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.