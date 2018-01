Controlli alla Kalsa, trovati in casa di un giovane droga e contanti: arrestato

Sorpreso in casa con 109 grammi di hashish, contanti e un grosso coltello da cucina utilizzato per tagliare lo stupefacente. I carabinieri della compagnia di piazza Verdi hanno arrestato alla Kalsa un ragazzo di 24 anni, Sinibaldo Camarda (nella foto in allegato), con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I militari stavano effettuando un controllo mirato nel quartiere quando hanno deciso di perquisire l’abitazione del giovane. La droga sequestrata era suddivisa in 27 “dosi” pronte per la vendita e un panetto. Camarda, processato per direttissima, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gallery