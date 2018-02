Vede la polizia e fugge, sotto la moquette dell'auto 47 grammi di marijuana: arrestato

Vede i lampeggianti della volante e preme il piede sull’acceleratore, ma dopo un breve inseguimento viene fermato e trovato in possesso di quasi 50 grammi di marijuana. E’ finito in manette il 28enne Marco Fortunato, fermato ieri sera da una pattuglia dell’Upgsp in via Crispi: per lui l’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un normale servizio di controllo del territorio gli agenti si sono accorti di una Smart che viaggiava a velocità sostenuta. "Notati i dispositivi acustici e visivi il conducente - spiegano dalla Questura - ha accelerato provando a scappare verso via Aurispa". Un tentativo di fuga durato qualche decina di metri.

I controlli della polizia hanno subito creato insofferenza nel 28enne, spingendoli a perquisire il veicolo anche in virtù del forte odore di marijuana che proveniva dall’abitacolo. “All’interno di un vano ricavato sotto la moquette - aggiungono dalla Questura - c’era un sacchetto contenete 47 grammi di stupefacente. Nella tasca portaoggetti un altro sacchetto con residui di marijuana”.

Addosso a Fortunato sono stati trovati e sequestrati inoltre 312 euro che sono stati ritenuti provento dell’attività illecita. Una volta identificato l’automobilista è stato arrestato. L’autorità giudiziaria ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa della direttissima e dell’eventuale processo.