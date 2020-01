In auto con un panetto d'hashish, 21 dosi e contanti: arrestato un giovane a Gangi

In auto con un panetto di hashish, 21 dosi già confezionate, un bilancino di precisione e 415 euro in contanti. I carabinieri hanno arrestato a Gangi un 24enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato la macchina sulla quale viaggiava S.B. in compagnia di due amici in via Vittorio Emanuele.

Il materiale sequestrato al giovane (foto allegata) era nascosto all’interno di un porta cd. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Termini Imerese, è stato sottoposto ai arresti domiciliari in attesa della direttissima. Dopo la convalida il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione e quello di dimora nel comune di Gangi.

Gallery