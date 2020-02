Aveva 27 ovuli di eroina: carabinieri arrestano nigeriano in zona Cattedrale

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato O.G.N.: cittadino nigeriano, 34enne, trovato in possesso di 27 ovuli di eroina.

L'uomo, dopo aver visto i militari dell'Arma in via del Protonotaro (zona Cattedrale), ha gettato un involucro contenente droga e si è dato alla fuga. Ma è stato raggiunto e bloccato. Il nigeriano è stato così dichiarato in arresto e portato al Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative.