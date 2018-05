Brancaccio, sorpreso con cocaina e contanti: arrestato un giovane

Giovane sorpreso a passeggiare per Brancaccio con due dosi di cocaina. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio in cortile La Rocca il pregiudicato 23enne Giuseppe Mistretta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, nel corso di un’attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio, hanno notato il ragazzo che faceva avanti e indietro con fare sospetto. Una volta fermato gli hanno trovato in tasca, oltre allo stupefacente, aveva anche 100 euro.

Quindi i poliziotti hanno deciso di setacciare anche la sua abitazione dove è stato rinvenuto, all’interno di un mobile accostato alla parete, una confezione di plastica contenente altra cocaina avvolta in 12 involucri in cellophane, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Mistretta è stato arrestato e condotto presso gli uffici della Questura per i successivi adempimenti.