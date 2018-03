Corso dei Mille, arriva la polizia e getta crack e cocaina tra i rifiuti: arrestato

Aveva un involucro di cellophane pieno di crack e cocaina, ma appena ha visto la polizia lo ha gettato in un cassonetto sperando di non essere stato visto. La polizia ha arrestato ieri in corso dei Mille il trentenne Fabio Lo Verso, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Posti sotto sequestro 125 euro, ritenuti provento dell’attività illecita, che l’uomo aveva nascosto nelle sue mutande.

Gli uomini del commissariato Brancaccio si trovava in corso dei Mille, all’altezza di piazzale Ignazio Calona, quando hanno notato due tipi dal fare sospetto. “Riconosciuto uno dei soggetti - spiegano dalla Questura - gli agenti hanno arrestato la marcia ponendosi in osservazione. Lo Verso teneva in mano un involucro che, alla vista delle divise, ha gettato nel contenitore dei rifiuti per poi allontanarsi rapidamente".

Il trentenne è stato inseguito e fermato. Una volta recuperato il sacchettino in cellophane i poliziotti hanno trovato cinque “dosi” di crack e tre di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre Lo Verso è stato arrestato e portato in Questura in attesa del processo per da celebrarsi per direttissima.