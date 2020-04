Piante e marijuana già essiccata in casa, un arresto a Campofelice di Roccella

Aveva in casa 7 piante e 230 grammi di marijuana già essiccata. I carabinieri dl Nucleo radiomobile di Cefalù hanno arrestato a Campofelice di Roccella un 48enne del posto, A.C., accusato ora di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso di un servizio antidroga dei giorni scorsi i militari hanno eseguito la perquisizione dell'abitazione che ha permesso di trovare le piante e la marijuana custodita all’interno di alcuni barattoli della cucina. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e inviato nei laboratori per l'analisi delle sostanze stupefacenti così da poter effettuare le verifiche quantitative e qualitative.