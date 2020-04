Sfonda posto di controllo, fermato dopo inseguimento: sequestrati crack e cocaina

Sfonda un posto di controllo dei carabinieri ma viene acciuffato poco dopo e trovato in possesso di un vasto "campionario" di droga. I carabinieri hanno arrestato a Bagheria un ventenne, F.P.M., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale.

I militari della compagnia di Bagheria erano impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato, fra le altre cose, alla verifica del rispetto della normativa inerente l’emergenza sanitaria. Le pattuglie si trovavano in via San Marco quando hanno incrociato il ventenne a bordo di uno scooter.

“E’ stato intimato l’alt - ricostruiscono dal Comando provinciale - ad un uomo il quale, invece di fermarsi, ha forzato il posto di controllo fuggendo e dando vita a un inseguimento nel centro abitato di Bagheria”. Dopo qualche centinaio di mentre il giovane è stato fermato e perquisito.

“Sono stati rivenuti all’interno del suo borsello - aggiungono i carabinieri - 318 in banconote di piccolo taglio, 72 dosi tra crack, 3 di hashish, 8 di marijuana e 6 cocaina”. Sotto sequestro sia la somma di denaro che lo stupefacente poi inviato nei laboratori del Lass per le analisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri mattina l’autorità giudiziaria del tribunale di Termini, in sede di udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Bagheria.