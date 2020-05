Autostrada Palermo-Catania, in viaggio con 180 grammi di marijuana: fermato e arrestato

A finire in manette un 25enne incensurato di Caltanissetta: i carabinieri della compagnia di Cefalù lo hanno bloccato allo svincolo di Scillato. La droga è stata rinvenuta durante la perquisizione dell'auto. Il giovane si trova in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo