Blitz a Brancaccio, sequestrati 300 grammi di hashish e una pistola: arrestata una donna

In casa nascondeva due panetti di hashish, ma a sorprendere i carabinieri è stato quanto ritrovato nel vano dell’ascensore di quella stessa palazzina in zona Brancaccio: altri due panetti di hashish e una pistola semiautomatica. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Palermo hanno arrestato in via Maria Santissima del Carmelo la 55enne Nunzia Guercio (foto in allegato).

I militari, con il supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia e un'unità del Nucleo cinofilo di Palermo-Villagrazia, stavano effettuando un servizio di controllo per contrastare il mercato degli stupefacenti quando hanno deciso di procedere con la perquisizione domiciliare della donna rinvenendo 104 grammi di hashish. Il resto del lavoro lo ho ha fatto l'infallibile fiuto del cane antidroga Lego.

Il pastore tedesco di 4 anni che lavora al servizio dell'Arma ha puntato il vano ascensore scoprendo il "tesoro" nascosto al suo interno: altri 186 grammi di hashish, una calibro 7.65 Walther e due caricatori vuoti. Lo stupefacente è stato consegnato al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti per i campionamenti tecnici, mentre la pistola è stata affidata al Ris dei carabinieri di Messina per accertare se sia stata utilizzata per commettere reati.

