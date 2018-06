Allo stadio con forbici e coltello o "sballati": un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia ieri sera allo stadio in occasione della partita Palermo-Frosinone. L.C.D. 21enne palermitano noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’avviso orale, è finito in manette con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale: ha aggredito i carabinieri della compagnia San Lorenzo che lo hanno fermato per un controllo e gli hanno chiesto di fornire le sue generalità.

"Il giovane - spiegano dal comando - era sotto effetto di droga". Questa mattina è stato giudicato e, dopo aver richiesto il patteggiamento, è stato condannato a quattro mesi di carcere con pena sospesa e liberato. Denunciato con l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere R.G, tifoso rosanero diciannovenne, trovato in possesso di un paio di forbici e di un coltello della lunghezza di 12 centimetri.