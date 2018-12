Sotto i sedili 25 chili di hashish e coca, giovane corriere arrestato sulla Palermo-Catania

Corriere calabrese fermato in autostrada con 25 chili di hashish e cocaina. La polizia ha arrestato il 26enne A.M. vicino allo svincolo di Buonfornello, lungo la Palermo-Catania A19. A tradirlo il nervosismo notato dagli agenti della Polstrada che lo hanno bloccato mentre viaggiava sulla sua macchina. Poi sono stati i colleghi dell'Antidroga della Squadra Mobile a trovare i 24 panetti nascosti in un doppiofondo ricavato nei sedili anteriori della Fiat Idea del giovane.

Il controllo è scattato durante le feste natalizie su disposizione del Questore, Renato Cortese, con l’obiettivo di monitorare le autostrade. “Durante l’accertamento - si legge in una nota della polizia - il conducente dell’autovettura ha manifestato ansia e insofferenza, tanto da insospettire gli agenti e indurli ad approfondire il controllo, estendendolo anche al veicolo”. La macchina è stata quindi portata alla caserma Lungaro di corso Pisani per un’accurata ispezione.

I poliziotti hanno smontato la Fiat Idea pezzo per pezzo, trovando due vani nascosti in un doppiofondo ricavato nei sedili anteriori che si sarebbero aperti grazie a un telecomando. Dispositivo che però non è stato rinvenuto. Dentro c'erano 24 panetti da un chilo di hashish e una busta contenente un altro chilo di cocaina. Lo stupefacente in questione, sul mercato, avrebbe potuto fruttare sino a 250 mila euro. Il calabrese, dopo gli ulteriori accertamenti, è stato rinchiuso nel carcere Pagliarelli in attesa di processo. Indagini in corso per risalire ai fornitori di quell'ingente quantità di droga sequestrata.

Gallery