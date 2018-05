Rapina in banca a Boccadifalco, catturato il terzo componente della banda

Catturato il terzo componente della banda che ha assaltato la Banca Sella di Boccadifalco. La polizia ha eseguito questa mattina un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di Simone Arnone (foto allegata), 44enne pregiudicato di Ballarò, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata. Il colpo, risalente allo scorso 4 dicembre, è andato in fumo quando uno dei rapinatori ha lanciato l’allarme dopo aver sentito “l’arrivo delle sirene”.

I rapinatori entrarono in azione in via Boccadifalco intorno alle 13, quando la filiale era chiusa al pubblico, attraverso un’area verde vicina alla banca. Pianificando il loro colpo, però, i banditi non avevano fatto i conti con il meccanismo automatico di chiusura temporizzata delle casse. Quindi la fuga a tutta velocità a bordo di un’auto, rimasta imbottigliata nel traffico. Gli agenti delle volanti, infatti, erano riusciti a bloccare e arrestare quasi subito Gaetano Di Mariano e Girolamo Castiglione, entrambi 42enni.

Da allora gli agenti della sezione Antirapina della Squadra Mobile hanno condotto serrate indagini per risalire all’identità del complice fuggito e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tornato a casa per disfarsi di alcuni indumenti utilizzati per la rapina e per lavarne altri. “È stata accertata la sua presenza - spiegano dalla Questura - in una zona compatibile al fallito assalto all’istituto di credito. Questi e ulteriori riscontri hanno portato l’autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento eseguito questa mattina".

